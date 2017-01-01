В Индии военные спасли более 2000 туристов

Отрезанными от внешнего мира оказались от 300 до 400 гражданских авто с туристами.

Военные спасли более двух тысяч туристов

Военнослужащие индийской армии спасли порядка 2,5 тысячи туристов, которые оказались отрезанными в горах на индо-китайской границе в штате Сикким на северо-востоке Индии. Об этом в субботу, 29 декабря, информирует ANI.

Отмечается, что отрезанными от внешнего мира оказались от 300 до 400 гражданских автомобилей с туристами, которые возвращались после посещения перевала Нату-Ла на границе Индии с КНР.

Военнослужащие освободили для туристов свои казармы и обеспечили их всем необходимым.

В настоящее время туристы не могут продолжить свой путь из-за слишком высокого снежного покрова. Операция по эвакуации туристов продолжится до тех пор, пока все они не будут доставлены в столицу штата Сикким Гангток.

Напомним, 28 декабря близ Каира в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел в воздух туристический автобус.

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