Все говорят о мировом кризисе в 2019. Чего ждать?

Глобальный экономический кризис в следующем году прогнозирует большинство экспертов и аналитиков. Что ждет Украину и весь мир, выяснял Корреспондент.net.

Чем ближе новый, 2019 год, тем активнее аналитики и эксперты делают прогнозы о том, что он принесет миру. Самый популярный прогноз – глобальный экономический кризис, по примеру кризисов 2008 и 1998 годов.

Кроме теорий о цикличности кризиса и прогнозов астрологов существуют и реальные предпосылки того, что мир ждут проблемы.

Корреспондент.net выяснил, какие именно.

Первые сигналы

Конец 2018 года принес одну из худших недель для американских бирж за последние десять лет – индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq закрылись резким снижением.

Стремительно падают цены на сырьевые товары: бизнес уверен, что производство в мире упадет, сырья и энергии надо будет меньше.

Финансовая резервная система США повышает учетную ставку, предупреждая возможный всплеск инфляции.

Американские потребители смотрят на экономическую ситуацию в 2019 году с негативным настроем. Оптимизм малого бизнеса по поводу улучшения экономики упал до двухлетнего минимума, и компании ожидают меньше прибыли в будущем году.

Отсутствует и политическая стабильность в мире – пока Дональд Трамп воюет со всеми правительство США остается без денег и не работает в полную силу, Европу в 2019 году ждет завершение Брэксита, популисты все чаще побеждают на выборах, во Франции народные волнения, а Германию ждет смена политических поколений.

Торговые войны

Международный валютный фонд спрогнозировал, что рост объемов мировой торговли в 2019 году замедлится до 4% по сравнению с 4,2% в этом году и 5,2% – в 2017 году.

По мнению экспертов, главный вопрос заключается в том, смогут ли Вашингтон и Пекин заключить соглашение по торговле до 1 марта.

Вероятность мирового экономического кризиса в 2019-2020 годах очень велика. Вопрос в другом – насколько глобальным он будет, полагает финансовый эксперт Алексей Кущ.

“Одна из версий – мировой экономический кризис начнется с Китая. В следующем году могут совпасть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы экономической активности. Краткосрочные связаны с товарными, сырьевыми запасами. Среднесрочные – с капитальными инвестициями. После коротких циклов предприятия сокращают инвестиции, замедляют экономический рост. Долгосрочные – с переходом к новому технологическому укладу. В мировой экономике основную роль будут играть нано-, биотехнологии, информационные и когнитивные”, – говорит эксперт.

Если эпицентр кризиса будет в Китае, это будет иметь мощные последствия для мировой экономики. В том числе для рынка сырья. Ведь Китай – один из крупнейших потребителей металла и нефти.

“Однако глобального кризиса может и не быть. Его заменит кризис на рынке развивающихся стран. Так было в 1998 году. Тогда возник азиатский кризис. Пострадали Индонезия, Таиланд, Малайзия. Позже – Аргентина и Российская Федерация. Сегодня уже видим первые кризисные точки – Аргентина, Турция. В ближайшее время может присоединиться Бразилия”, – говорит Алексей Кущ.

Никто не увернется

“Говорят, что 2019 — год свиньи, но на самом деле 2019 — год медведя. Думаю, что 2019 год будет очень трудным, просто катастрофичным, мир ждет кризис, сопоставимый с тем, что был вызван банкротством Lehman Brothers, или даже хуже”, — отметил в комментарии Ubr.ua директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев.

Он сравнил ситуацию с историей десятилетней давности.

“Если в 2008 году, глобальный мир финансов спасли Барак Обама и Финансовая резервная система США, то за Дональда Трампа в этом вопросе поручиться нельзя. Ему глобальный рынок не нравится, он вообще не любит глобалистов, и они платят ему той же монетой. Конечно, пока это кажется невозможным, но я не сильно удивлюсь, если результатом нового кризиса станет распад долларового мира на несколько валютных зон и реструктуризация американского долга. Возможно, появится единая валюта для США, Мексики и Канады”, — предположил Разуваев.

Как и многие его коллеги, эксперт отмечает риски, связанные с “пузырем” на фондовом рынке США. Он не верит, что американцы смогут предотвратить обвал. Ведь для этого должно быть полное взаимопонимание между американским центробанком и Белым домом. Но этого нет. О чем свидетельствуют постоянные негативные выпады Дональда Трампа в сторону ФРС.

Также Разуваев прогнозирует ценовой провал на американском рынке акций и резкое удешевление нефти — аж до 30-35 за баррель для марки Brent. Все это, по его оценке, должно вогнать Штаты в настоящую рецессию.

“Всем нам 2019 год надо будет просто пережить, правильней сказать — перетерпеть. А у кого еще останутся деньги, купить подешевевшие активы”, — резюмировал эксперт.

Что ждет Украину

По словам исполнительного директора Фонда Блейзера Олега Устенко, для украинской экономики существует два сценария развития событий в 2019 году – оптимистичный и кризисный.

Первый сценарий предполагает отсутствие третьей волны мирового кризиса и продление программы сотрудничества с МВФ. В этом случае правительство сможет удержать курс национальной валюты на уровне 30-33 гривен за доллар. Однако, развитие этого сценария маловероятно. Ведь вероятность начала мирового кризиса в 2019 году слишком велика.

Второй сценарий предполагает, что даже при незначительном ухудшении ситуации на внешних рынках, где Украина продает сырье - основной источник валютной выручки государства, рост ВВП остановится и может уйти в минус.

“Если прогнозируется рост экономики в 3%, а цена на сырье падает хотя бы на 10%, то моментально получается минус 3% пункта. Получается нулевой рост… МВФ прогнозирует рост экономики в 2,7%. Минус 3 – получаешь минус 0,3% на следующий год. А если сырье подешевеет не на 10%, а на 20%? Выдержать курс при таком падении будет невозможно”, – прогнозирует Устенко.

Экономика Украины отреагирует на глобальный кризис в течение месяца после его начала. До этого момента эксперт рекомендует гражданам запасаться наличными, потому что во время кризиса начнут падать цены на недвижимость и можно сделать выгодные покупки.

Что говорят астрологи

Какие же прогнозы без астрологов? Астролог Влад Росс уверен, что в конце 2019 года разразится новый мировой финансовый кризис. Глобальный экономический кризис может закончиться для Украины дефолтом, рассказал он в комментарии Главреду.

По его словам, волна финансового кризиса в конце 2019-го практически неотвратима. "Помимо этого, в конце 2019 года — я абсолютно в этом уверен — разразится мировой финансовый кризис. Для Украины этот кризис может закончиться дефолтом. Соединение Сатурна и Плутона всегда является предвестником мирового финансового кризиса", — отметил Росс.



"С одной стороны, это благоприятный год для Украины, но с другой — экономика Украины очень зависит от положения дел в других странах, потому вполне возможно, что все то, что Украина экспортирует в другие страны, просто окажется ненужным в конце года… Так что мой совет: в 2019 году желательно всем максимально избавиться от гривен, перевести их в доллары или другую более крепкую валюту", — добавил астролог.