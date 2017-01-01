Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Число погибших из-за цунами в Индонезии превысило 430

Комментариев: 0
Стихия вынудила покинуть свои дома почти 50 тысяч человек, более семи тысяч были травмированы.
В Индонезии продолжают находить тела погибших от цунами
В Индонезии продолжают находить тела погибших от цунами
Getty Images

В результате удара цунами по индонезийским островам Суматра и Ява погиб 431 человек, свыше 7,2 тысяч получили ранения. Об этом сообщил в субботу, 29 декабря, официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо в Twitter.

Он также отметил, что "в результате стихии свои дома вынуждены были покинуть более 46 тыс. местных жителей, было полностью разрушено около 1,5 тыс. жилых объектов".

Наибольшее число погибших зафиксировано в районах Пандегланг и Серанг, расположенных в провинции Бантен на острове Ява, а также провинции Лампунг на острове Суматра.

 

Напомним, 22 декабря на Индонезию обрушилось мощное цунами. Предполагается, что его спровоцировал подводный оползень, причиной которого стала активность вулкана Анак-Кракатау в сочетании с высокой приливной волной из-за полной Луны. 

Накануне у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его очаг залегал на глубине 56 километров.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Индонезия, стихия, цунами, катаклизмы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь