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Пентагон не раскрывает детали вывода войск из Сирии

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Минобороны США сосредоточилось на операции по выходу военных из Сирии и продолжает борьбу с ИГИЛ.
Пентагон отказался подтвердить информацию о выходе войск из Сирии
Пентагон отказался подтвердить информацию о выходе войск из Сирии
AP

В Пентагоне отказались подтвердить или опровергнуть сообщение СМИ о том, что первая группа американских военных покинула Сирию. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Минобороны США полковника Карлу Глисон.

"Мы не собираемся обсуждать подробности операций", - ответила она.

При этом полковник сообщила, что американские военные, которые вскоре должны покинуть территорию Сирии, сейчас ведут борьбу с оставшимися в стране боевиками террористической группировки "Исламское государство".

"Мы сосредоточены на взвешенном и контролируемом процессе вывода сил. Мы принимаем все возможные меры для обеспечения безопасности наших военнослужащих по мере того, как они расправляются с оставшимися [боевиками] ИГ", - сказала она.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета. По его словам, Турция уничтожит остатки ИГИЛ в Сирии.

Изначально предполагалось, что США покинут Сирию в течении 30 дней, но, по данным СМИ, процесс может затянуться на месяцы.

 

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Теги: США, Пентагон, Сирия, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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