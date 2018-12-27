В Пакистане во время розыгрыша застрелили YouTube-блогера
Молодой человек пытался испугать прохожих, притворяясь привидением, а его друзья снимали это на видео.
В Пакистане YouTube-пранкер Рана Зухайр был застрелен во время розыгрыша, когда изображал привидение в парке. Об этом сообщает Pakistan Today.
Отмечается, что Зухайр и его друзья, которые вместе работали над каналом Lahori Vines, снимали видео о реакции окружающих на "привидение", когда один из прохожих выхватил оружие и выстрелил в Зухайра.
Молодой человек умер мгновенно.
Его друзья Хасната Али и Абдула Сабур были задержаны и взяты под стражу. Их подозревают в подстрекательстве убийства своего друга.
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