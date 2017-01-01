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В Шотландии перевернулся автобус: более 20 пострадавших

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Один человек погиб и еще 23 получили травмы в результате аварии автобуса на трассе у шотландского города Лодер.
Авария автобуса произошла вблизи города Лодер
Авария автобуса произошла вблизи города Лодер
mirror.co.uk

В Шотландии один человек погиб и 23 человека получили травмы в результате аварии автобуса с пассажирами на автостраде вблизи города Лодер. Об этом со ссылкой на информацию правоохранителей сообщает в субботу, 29 декабря, издание Mirror.

"Можем подтвердить, что один человек погиб, многие были доставлены в госпиталь после того, как автобус перевернулся вблизи шотландской границы", - доложили в полиции.

 

 

В частности, указано, что в ДТП пострадали водитель и 22 пассажира.

Ранее в Египте близ Каира в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел в воздух туристический автобус, в результате чего, по меньшей мере, два человека погибли.

Также сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли и 55 получили ранения в двух авариях с автобусами в центральной части Турции и столице Анкаре.

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Теги: ДТП, фото, авария, жертвы, автобус, трасса, Шотландия, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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