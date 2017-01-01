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В Нидерландах задержали четырех человек за подготовку теракта

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Нидерландская полиция задержали 29 декабря в городе Роттердам четырех подозреваемых в подготовке теракта.
Полиция Нидерландов задержала подозреваемых в подготовке теракта
Полиция Нидерландов задержала подозреваемых в подготовке теракта
Getty Images

В Нидерландах в субботу, 29 декабря, полиция задержала в городе Роттердам четырех подозреваемых в подготовке теракта.

"Их (задержанных - ред.) подозревают в причастности к подготовке террористического преступления", - говорится в заявлении полиции.

Указано, что антитеррористические подразделения и полиция арестовали мужчин и провели обыски в местах, где они были задержаны.

При этом детали о подозреваемых и преступлении, которое они готовили, не сообщаются.

Известно только, что правоохранители в ходе расследования намерены сфокусироваться, прежде всего, на природе и масштабе террористической угрозы.

Ранее Госдепартамент США посоветовал американцам, которые на Рождество и Новый год планируют отправиться в Барселону, проявлять повышенную осторожность в районе бульвара Рамбла в центре города из-за угрозы терактов.

Также сообщалось, что в Германии усилили меры безопасности в аэропортах из-за угрозы терактов.

Источник: Украинская служба DW

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Теги: теракт, Терроризм, террористы, угроза, Нидерланды, задержание, теракты, подозреваемые
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Источник: korrespondent.net

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