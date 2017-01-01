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В Германии аэропорт приостановил работу из-за автомобиля

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Пробив забор, машина въехала на аэродром и пыталась преследовать приземлившийся лайнер.
В Ганновере неизвестный на автомобиле проник на территорию аэропорта
В Ганновере неизвестный на автомобиле проник на территорию аэропорта
aeroviza.ru

Вечером в субботу, 29 декабря, аэропорт в Ганновере приостановил прием и отправление рейсов после того, как неизвестный на автомобиле с польскими номерами протаранил заграждение и попал на территорию аэропорта, сообщает ТАСС.

Прорвавшись на территорию аэропорта, водитель попытался ехать за приземлившимся лайнером.

Полицейские смогли остановить машину и задержать мужчину.

Терминалы аэропорта, кроме терминала А, открыты для пассажиров и встречающих. Как долго продлится запрет на прием и отправление рейсов, неизвестно.

В полиции пока не могут сказать, идет ли речь о целенаправленной атаке или о несчастном случае. Мотивы действий мужчины выясняются. По данным СМИ, полиция не исключает, что речь идет о психически нездоровом человеке. Сейчас эксперты, в том числе взрывотехники, осматривают автомобиль.

Международный аэропорт Ганновера является важным авиаузлом Германии. Здесь базируется расположенная в Ганновере авиакомпания Tuifly.

У лайнера со 127 пассажирами на борту отпало шасси при посадке

Ранее сообщалось, что в Канаде самолет выкатился за пределы взлетной полосы.

 

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Теги: Германия, аэропорт, ЧП, авто
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Источник: korrespondent.net

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