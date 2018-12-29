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Во Франции протестовали около 12 тысяч человек

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В ходе демонстраций "желтых жилетов" в Париже полиция задержала 57 человек, 33 из них были заключены под стражу.
Седьмую субботу подряд во Франции продолжаются протесты
Седьмую субботу подряд во Франции продолжаются протесты
 
По всей Франции в субботу, 29 декабря, на протесты вышли 12 тысяч человек, сообщает газета Parisien со ссылкой на данные полиции.
 
В Париже протестовали около 800 участников движения "желтых жилетов". Были зафиксированы стычки демонстрантов с полицией, в ходе которых задержали 57 человек, 33 из них поместили под стражу.
 
Издание отмечает, что численность протестующих в стране значительно снизилось по сравнению с предыдущими неделями.
 
Ранее сообщалось, что в городе Руан демонстранты подожгли вход в местное отделение Банка Франции. 
 
Напомним, "желтые жилеты" проводят акции протеста седьмую субботу подряд. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований.

В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении экономического и социального чрезвычайного положения в стране, а также выполнил некоторые требования протестующих.

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Теги: Франция, протесты, Париж, демонстрации, акции протеста, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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