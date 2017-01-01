Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лукашенко подарил Путину картошку со своей фермы

Комментариев: 0
Российский лидер получил в подарок от президента Беларуси несколько мешков "суперэлитной" картошки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил российскому коллеге Владимиру Путину несколько мешков картошки. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в программе на канале Беларусь1.

В эфире шоу Макаенка, 9 показали видео, на котором Лукашенко демонстрирует Путину мешки с картошкой. 

"Самая лучшая, суперэлитная картошка с президентского огорода", - отметила Эйсмонт. По ее словам, картошку привезли "по спецзаказу".

Пресс-секретарь также добавила, что в ходе своего прошлого визита в Россию Лукашенко привез Путину сало.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что иногда присылает президенту России несколько бутылок пива, а в ответ однажды получила копченую рыбу.

Глава КНДР подарил президенту Южной Кореи двух собак

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Беларусь, Путин, Лукашенко, видео, подарок, картошка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь