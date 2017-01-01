Лукашенко подарил Путину картошку со своей фермы
Российский лидер получил в подарок от президента Беларуси несколько мешков "суперэлитной" картошки.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил российскому коллеге Владимиру Путину несколько мешков картошки. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в программе на канале Беларусь1.
В эфире шоу Макаенка, 9 показали видео, на котором Лукашенко демонстрирует Путину мешки с картошкой.
"Самая лучшая, суперэлитная картошка с президентского огорода", - отметила Эйсмонт. По ее словам, картошку привезли "по спецзаказу".
Пресс-секретарь также добавила, что в ходе своего прошлого визита в Россию Лукашенко привез Путину сало.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что иногда присылает президенту России несколько бутылок пива, а в ответ однажды получила копченую рыбу.
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