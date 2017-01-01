Умер Жорж Луанже, спасший от нацистов сотни еврейских детей
Жорж Луанже - герой движения Сопротивления против нацистской Германии и ее союзников, переправивший в годы Второй мировой войны сотни еврейских детей из Франции в Швейцарию, скончался в возрасте 108 лет.
Как передало в субботу, 29 декабря, агентство AFP, кавалер ордена Почетного Легиона умер в Париже.
По одному из сценариев детей облачали в траурные одежды и приводили на кладбище, расположенное в непосредственной близости от границы.
По лестнице могильщика беглецы перелезали через окружавшую кладбище высокую стену и, преодолев небольшое расстояние, оказывались в Швейцарии.
Для реализации второго сценария Луанже устроил всего в 50 метрах от границы футбольную площадку.
"Я бросал мяч так, чтобы он пролетел около сотни метров в направлении швейцарской границы, и просил детей сбегать за ним. Они так и поступали и таким образом пересекали границу", - рассказал он в интервью, опубликованном ранее в 2018 году онлайн-изданием Tablet.
"Спустя некоторое время итальянцы покинули Францию, и ее заняли немцы. Подобные игры стали слишком опасными. При немцах мы так не делали", - пояснил он.
Известно, что Жоржу Луанже удалось спасти не менее 350 детей.
За отвагу он был награжден медалью Сопротивления, Военным крестом и орденом Почетного Легиона.
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Источник: Русская служба DW
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