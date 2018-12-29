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Северная Корея продолжает разработку ракет - СМИ

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Несмотря на заверения Пхеньян работает над созданием ракетных вооружений и тестирует новое оборудование.
В КНДР тестируют оборудование для ракет
В КНДР тестируют оборудование для ракет
 
В начале декабря Северная Корея тестировала телеметрическое оборудование для баллистических ракет. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщило издание Yomiuri со ссылкой на источники.
 
По информации издания, данные свидетельствуют о том, что КНДР продолжает вести разработки ракетных вооружений.
 
Отмечается, что телеметрическое оборудование, в частности, необходимо для контроля траектории и скорости полета ракеты. При этом, по словам источников, тесты связаны с желанием Пхеньяна напомнить о своих возможностях.
 
Ранее на основе новых спутниковых снимков эксперты сообщили, что ракетная база Yeongjeo-dong в Северной Корее остается активной и постоянно модернизируется.
 
При этом в конце ноября КНДР заявила, что целый год не разрабатывает ядерного оружия.

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Теги: Северная Корея, ракеты, ядерное оружие, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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