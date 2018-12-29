Жертвами крушения вертолета в ОАЭ стали четыре человека
На борту вертолета находились три гражданина ОАЭ и врач-иностранец. Все они погибли в авиакатастрофе.
Во время крушения вертолета со спасателями в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщило издание Khaleej Times.
По данным национального поисково-спасательного центра ОАЭ, на борту вертолета находились три гражданина эмиратов - два пилота и штурман, а также врач из Южной Африки.
Ранее сообщалось, что на горе Джебель Джайс разбился вертолет AgustaWestland AW139 со спасателями на борту, весь экипаж погиб. Точное число жертв указано не было.
По словам очевидцев, вертолет мог столкнуться с недавно открывшимся на горе канатом для скоростного спуска.
Власти эмирата Рас-эль-Хайма ведут расследование обстоятельств инцидента.
Very sad news to share helicopter crash at #jabaljais #rasalkhaimah #RAK pic.twitter.com/a7ssO15dUn— Muhammad Asad Iqbal (@masad2k) December 29, 2018
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