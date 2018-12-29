Жертвами крушения вертолета в ОАЭ стали четыре человека

На борту вертолета находились три гражданина ОАЭ и врач-иностранец. Все они погибли в авиакатастрофе.

Во время крушения вертолета со спасателями в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщило издание Khaleej Times По данным национального поисково-спасательного центра ОАЭ, на борту вертолета находились три гражданина эмиратов - два пилота и штурман, а также врач из Южной Африки. Ранее сообщалось, что на горе Джебель Джайс разбился вертолет AgustaWestland AW139 со спасателями на борту , весь экипаж погиб. Точное число жертв указано не было.

По словам очевидцев, вертолет мог столкнуться с недавно открывшимся на горе канатом для скоростного спуска.

Власти эмирата Рас-эль-Хайма ведут расследование обстоятельств инцидента. Very sad news to share helicopter crash at #jabaljais #rasalkhaimah #RAK pic.twitter.com/a7ssO15dUn — Muhammad Asad Iqbal (@masad2k) December 29, 2018

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet