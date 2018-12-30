При крушении вертолета в России погибли четыре человека
Вертолет принадлежал местному бизнесмену, все находившиеся на борту погибли.
В российском городе Улан-Удэ потерпел крушение вертолет, сообщила в воскресенье, 30 декабря, пресс-служба главка МЧС по Бурятии.
Авиакатастрофа произошла в районе Верхней Березовки, разбившийся вертолет был частным.
Как сообщает РЕН ТВ, в результате происшествия погибли все четыре человека, находившиеся на борту.
По данным телеканала, вертолет принадлежал местному бизнесмену, директору ТРЦ Peoples Park Сергею Рогову. Находился ли он на борту - не уточняется.
Пожар на месте крушения вертолета потушен, там работают следователи, прокуратура и оперативная группа ЦУКС МЧС России по республике.
Ранее сообщалось о гибели четырех человек при крушении вертолета со спасателями в ОАЭ.
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