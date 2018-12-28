Ворующая номер автомобиля обезьяна попала на видео

На кадрах видно, что она снимает номер с автомобиля, а затем взбирается на крышу для того, чтобы внимательно рассмотреть свой "трофей".

"Мы с другом сначала заметили группу обезьян, которые ходили по парковке. Когда я понял, что одно из животных пытается снять номера с машины, тут же достал телефон и начал снимать", - рассказал автор видео.