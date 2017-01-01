Ким Чен Ын написал письмо с извинениями президенту Южной Кореи

"Продолжим и в следующем году продвигать вместе мир и процветание на Корейском полуострове", - говорится в письме. Ким Чен Ын также извинился, что не смог посетить Сеул в этом году. При этом он заявил о своем желании сделать это в будущем.

Кроме того, лидер КНДР отметил практические шаги, которые в последнее время совершили оба государства, чтобы преодолеть разногласия, и предложил проводить двусторонние встречи чаще с целью обсуждения ситуации на Корейском полуострове.

В апреле состоялся первая встреча Ким Чен Ына с президентом Кореи, в ходе которой была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. После этого стороны приняли решение о соединении автомобильных и железных дорог двух государств и принимают другие меры для нормализации отношений.