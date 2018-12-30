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Путин готов к диалогу с Трампом

Комментариев: 3
Российский президент поздравил с Новым годом и Рождеством глав почти 40 стран, но лидеры Украины и Грузии в список не попали.
Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством
Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством
Getty Images
Президент России Владимир Путин в новогоднем послании американскому коллеге Дональду Трампу подтвердил открытость Москвы к диалогу с Вашингтоном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье, 30 декабря.
 
 
"В поздравительном послании Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю рождественских и новогодних праздников Владимир Путин подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности, и подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня", - говорится в сообщении.
 
Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав почти 40 зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.
 
В то же время, лидеров Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Петра Порошенко не оказалось в опубликованном на сайте Кремля списке поздравлений.
 
Напомним, осенью ожидалось две встречи Трампа и Путина - в Париже и Буэнос-Айресе, - но ни одна так и не состоялась. В частности, перед началом саммита G20 в Аргентине Трамп отменил встречу с Путиным из-за конфликта в Керченском проливе.
 
 

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Теги: Россия, Украина, Грузия, США, Новый год, Путин, Рождество, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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medved3558    30.12.2018, 14:14
Оценка:  +1
medved3558
карлик нос еще и поздравлять умеет ?
BROKER666    30.12.2018, 14:13
Оценка:  +1
BROKER666
зато трампу не камильфО встречаться с обдолбаным окурком, который, в принципе, и путиным (пусть земля ему будет стекловатой) не является, а лишь его двойником
Sirko_1111    30.12.2018, 14:05
Оценка:  -3
Sirko_1111
Ну и ладушки. Ещё и с Афганистана выведите войска, дорогие американцы.
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