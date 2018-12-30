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В Бангладеш во время выборов погибли 15 человек

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По меньшей мере, 15 человек погибли в ходе беспорядков во время парламентских выборов в Бангладеш.
Выборы в Бангладеш
Выборы в Бангладеш

В Бангладеш в день голосования на парламентских выборах из-за беспорядков погибли, по меньшей мере, 15 человек. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает CNN.

Указано, что выборы сопровождаются протестами и актами насилия.

Известно, что военные были развернуты по всей стране, чтобы попытаться предотвратить насилие, о котором предупреждали и международные правозащитные организации.

Как сообщается, в воскресенье в Бангладеш проходят выборы в федеральный парламент и в региональные законодательные собрания.

Ранее стало известно, что в Израиле пройдут досрочные выборы в парламент.

Также сообщалось, что в немецком городе Бамберг произошли столкновения между правоохранителями и жителями местного центра для мигрантов.

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Теги: Выборы, смерть, беспорядки, Бангладеш, жертвы, гибель, столкновения, Парламентские выборы, массовые беспорядки
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Источник: korrespondent.net

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