Кровавые выборы в Бангладеш: 17 погибших

По меньшей мере 17 человек погибли в столкновениях между сторонниками правящей партии Бангладеш и оппозицией в день парламентских выборов в стране.

Кандидат от оппозиции Салахадин Ахмет получил ранения в столице страны, городе Доха Getty Images

По меньшей мере 17 человек погибли в столкновениях между сторонниками правящей партии Бангладеш и оппозицией в день парламентских выборов в азиатской стране.

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Избирательные участки уже закрылись и премьер-министр Шейх Хасина скорее всего третий раз возглавит правительство.

В избирательной комиссии заявили, что получили информацию о нарушениях "по всей стране" и рассмотрят эти факты.

Оппозиция уже требует проведения нового голосования.

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Главный оппонент премьер-министра Халеда Зия находится в тюрьме после приговора и обвинений в коррупции. Оппозиция называет это дело политическим.

Не менее 28 кандидатов в депутаты от оппозиции сняли свои кандидатуры в день выборов, заявив о запугивании и фальсификациях.

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Подготовка к голосованию была омрачена насилием в отношении представителей оппозиции. Власть задействовала около 600 тысяч правоохранителей во избежание столкновений и обеспечения порядка.

Власти также приказали закрыть доступ к скоростному интернету до окончания выборов, чтобы предотвратить распространение "слухов", которые могут вызвать недовольство и протесты.