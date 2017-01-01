Кровавые выборы в Бангладеш: 17 погибших
По меньшей мере 17 человек погибли в столкновениях между сторонниками правящей партии Бангладеш и оппозицией в день парламентских выборов в азиатской стране.
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Избирательные участки уже закрылись и премьер-министр Шейх Хасина скорее всего третий раз возглавит правительство.
В избирательной комиссии заявили, что получили информацию о нарушениях "по всей стране" и рассмотрят эти факты.
Оппозиция уже требует проведения нового голосования.
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Главный оппонент премьер-министра Халеда Зия находится в тюрьме после приговора и обвинений в коррупции. Оппозиция называет это дело политическим.
Не менее 28 кандидатов в депутаты от оппозиции сняли свои кандидатуры в день выборов, заявив о запугивании и фальсификациях.
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Подготовка к голосованию была омрачена насилием в отношении представителей оппозиции. Власть задействовала около 600 тысяч правоохранителей во избежание столкновений и обеспечения порядка.
Власти также приказали закрыть доступ к скоростному интернету до окончания выборов, чтобы предотвратить распространение "слухов", которые могут вызвать недовольство и протесты.