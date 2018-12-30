Спикер Лукашенко рассказала о его домашних котах

У президента Беларуси Александра Лукашенко дома живут три кота, один из которых уже стал публичным.

Дома у президента Беларуси Александра Лукашенко живут три кота, один из которых уже успел стать публичной "персоной". Об этом в воскресенье, 30 декабря, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в эфире телеканала Беларусь 1.

"Мы не раз его (кота - ред.) снимали даже в наших репортажах, когда президент приглашает к себе домой своих коллег, с которыми особенно близки и теплые отношения", - пояснила пресс-секретарь Лукашенко.

При этом она уточнила, что это рыжий кот, очень колоритный и постоянно лезет в кадр, тогда как двое других прячутся.

Кроме того, в эфире показали фото главы Беларуси с собакой.

Как утверждает Эйсмонт, президент любит всех животных.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подарил российскому коллеге Владимиру Путину несколько мешков картошки со своей фермы.

Также сообщалось, что глава Беларуси Александр Лукашенко посетил первый Республиканский новогодний бал для молодежи, где станцевал с победительницей национального конкурса красоты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet