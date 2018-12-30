Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Спикер Лукашенко рассказала о его домашних котах

Комментариев: 1
У президента Беларуси Александра Лукашенко дома живут три кота, один из которых уже стал публичным.
Архивное фото Лукашенко с котами
Архивное фото Лукашенко с котами
rusistka.livejournal.com

Дома у президента Беларуси Александра Лукашенко живут три кота, один из которых уже успел стать публичной "персоной". Об этом в воскресенье, 30 декабря, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в эфире телеканала Беларусь 1.

"Мы не раз его (кота - ред.) снимали даже в наших репортажах, когда президент приглашает к себе домой своих коллег, с которыми особенно близки и теплые отношения", - пояснила пресс-секретарь Лукашенко.

При этом она уточнила, что это рыжий кот, очень колоритный и постоянно лезет в кадр, тогда как двое других прячутся.

Кроме того, в эфире показали фото главы Беларуси с собакой.

 

Как утверждает Эйсмонт, президент любит всех животных.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подарил российскому коллеге Владимиру Путину несколько мешков картошки со своей фермы.

Также сообщалось, что глава Беларуси Александр Лукашенко посетил первый Республиканский новогодний бал для молодежи, где станцевал с победительницей национального конкурса красоты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: животные, Беларусь, президент, Лукашенко, фото, кот, коты, домашние животные, Александр Лукашенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ruspidor    30.12.2018, 20:31
Оценка:  0
Ruspidor
Президента чего? БелаЧто? Это где такое?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь