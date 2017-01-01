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В Сант-Петербурге легковушка влетела в группу пешеходов

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В Санкт-Петербурге шесть человек пострадали после того, как автомобиль в результате ДТП влетел в группу пешеходов на тротуаре.

В российском городе Санкт-Петербург в результате столкновения двух автомобилей, одна из машин вылетела на тротуар, сбив группу пешеходов. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает ФАН.

Указано, что шесть человек пострадали в ДТП на Невском проспекте у моста через реку Фонтанку.

Известно, что автомобили Mercedes Benz и Subaru Forester столкнулись на большой скорости, и один из них отбросило на тротуар. Тяжелые травмы получили три человека, в том числе школьник.

Сейчас все детали происшествия устанавливаются.

Ранее в Черновицкой области в Кицманском районе 61-летний водитель насмерть сбил женщину-пешехода.

Также сообщалось, что во Львовской области судья Львовского апелляционного суда сбил пешехода, в результате чего 69-летний мужчина скончался в больнице.

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Теги: Россия, автомобили, ДТП, Пешеходы, видео, машины, авария, Санкт-Петербург, тротуар, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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