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В Чехии создадут каталог мест украинской памяти

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В Чехии создадут электронный каталог мест украинской памяти на территории страны. Этим занимается украинское посольство.
В Чехии создадут электронный каталог мест украинской памяти
В Чехии создадут электронный каталог мест украинской памяти
facebook.com/yevhen.perebyinis

Посольство Украины в Чехии анонсировало работу над созданием электронного каталога мест украинской памяти на территории республики. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебыйнис в Facebook.

"Планируем ... начать работу над созданием электронного каталога мест украинской памяти на территории ЧР", - отметил дипломат.

В связи с этим Перебийнис призвал украинцев со всех уголков Чехии помочь посольству в поиске украинских захоронений.

"Если вы нашли такую могилу или памятник, особенно в регионах, пожалуйста, сфотографируйте ее, опишите ее точное место и пришлите эту информацию нам любым удобным для вас способом", - попросил посол.

Ранее Чехия расширила список безопасных стран, включив в него Украину. Это повлияет на планирующих просить убежище в стране.

Также сообщалось, что правоохранительные органы Чехии открыли уголовное производство против сына премьер-министра страны Андрея Бабиша по подозрению в незаконном пересечении границы Украины.

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Теги: памятники и монументы, память, Чехия, украинцы, памятник, каталог, посольство, посол, захоронение
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Источник: korrespondent.net

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