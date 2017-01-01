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Турецкого журналиста похитили в Болгарии

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В Болгарии был похищен и подвергнут насилию гражданин Турции, который работает журналистом.
Турецкого журналиста похитили в Болгарии

В Болгарии у города Свиленград был похищен и подвергнут насилию гражданин Турции, который работает журналистом. Об этом со ссылкой на информацию местных правоохранительных органов сообщает в воскресенье, 30 декабря, УНН.

Указано, что 60-летний Шюкрю Бенли обратился в полицию, после того как был отпущен похитителями. Полиция установила, что он был похищен из Свиленграда 22 декабря и доставлен в дом в селе Чернодиб, где он был подвергнут насилию.

Известно, что пострадавшего оставили недалеко от Пловдива после полуночи 23 декабря.

Как отмечается, гражданин Турции живет в Болгарии около полутора года. В ходе допроса он сказал, что у него отобрали деньги в сумме 3000 евро.

Пока задержанных нет, а Окружная прокуратура города Хасково в Болгарии завела уголовное дело.

Ранее в Болгарии журналистку-расследователя Викторию Маринову убили в городе Русе.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал без вести 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Затем следователи установили, что журналист был убит, а его тело расчленено и вывезено с дипведомства. 23 октября СМИ со ссылкой на заявление главы турецкой партии Ватан Дога Перинчека сообщили, что фрагменты тела Хашогги нашли в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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Теги: Турция, Болгария, журналист, Журналисты, нападение, насилие, похищение, похищения людей
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Источник: korrespondent.net

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