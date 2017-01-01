В США из-за непогоды погибли семь человек

За последние несколько дней на севере и западе Соединенных Штатов Америки выпало до 30 сантиметров снега.



По меньшей мере семь человек стали жертвами непогоды в США. Большинство из них погибли в результате ДТП, произошедших из-за гололеда и чрезмерных осадков, сообщают американские СМИ.

За последние несколько дней на севере и западе Соединенных Штатов выпало до 30 см снега. С 27 декабря в стране отменены сотни авиарейсов, еще тысячи перенесены. Из-за ветров и обильных осадков перекрыты автомагистрали в таких штатах, как Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Канзас и Айова.

Метеорологи предупреждают также о сильных снегопадах в других частях страны.

Напомним, 11 декабря на юго-востоке США начались сильные снегопады. В отдельных районах Вирджинии, Северной и Южной Каролины, Теннесси за несколько дней выпало от 30 до 60 сантиметров снега.

Ранее сообщалось, что в Киеве насмерть замерз мужчина. Ранее в столице мужчина погиб из-за гололеда.

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