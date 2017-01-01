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США официально вышли из ЮНЕСКО

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С настоящего момента США прекращают полноправное участие в ЮНЕСКО и становятся государством в статусе наблюдателя.
США покинули ЮНЕСКО
США покинули ЮНЕСКО

Решение о выходе США из ЮНЕСКО официально вступило в силу в соответствии с уставом организации. Такое решение связано, в том числе, с антиизраильской, по мнению США, политикой организации и необходимостью реформирования ЮНЕСКО.
 
В результате выхода США не будут выплачивать членские взносы и не смогут избираться в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Израиль назвал дату выхода из ЮНЕСКО
 
Напомним, о выходе США из ЮНЕСКО было объявлено в октябре 2017 года. С настоящего момента США прекращают полноправное участие в ЮНЕСКО и становятся государством в статусе наблюдателя.

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Теги: США, ЮНЕСКО, культурное наследие ЮНЕСКО
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Источник: korrespondent.net

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