США официально вышли из ЮНЕСКО

С настоящего момента США прекращают полноправное участие в ЮНЕСКО и становятся государством в статусе наблюдателя.



Решение о выходе США из ЮНЕСКО официально вступило в силу в соответствии с уставом организации. Такое решение связано, в том числе, с антиизраильской, по мнению США, политикой организации и необходимостью реформирования ЮНЕСКО.







Израиль назвал дату выхода из ЮНЕСКО

В результате выхода США не будут выплачивать членские взносы и не смогут избираться в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, о выходе США из ЮНЕСКО было объявлено в октябре 2017 года. С настоящего момента США прекращают полноправное участие в ЮНЕСКО и становятся государством в статусе наблюдателя.

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