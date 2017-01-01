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В Грузии произошло землетрясение

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Эпицентр землетрясения магнитудой 3,2 находился в 26 километрах от города Дедоплисцкаро в Кахетии.
Землетрясение зафиксировано в Грузии
Землетрясение зафиксировано в Грузии
lickr/ Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в воскресенье, 30 декабря, в Грузии в регионе Кахетия, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга страны.
 
По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы утром 30 декабря в 26 км к востоку от города Дедоплисцкаро, близ села Архилоскало.
 
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
 

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Теги: Грузия, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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