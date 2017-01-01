В Грузии произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,2 находился в 26 километрах от города Дедоплисцкаро в Кахетии.



Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в воскресенье, 30 декабря, в Грузии в регионе Кахетия, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга страны.



По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы утром 30 декабря в 26 км к востоку от города Дедоплисцкаро, близ села Архилоскало.



Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.



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