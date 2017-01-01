Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Поезд протаранил автомобиль в Канаде: есть жертвы

Комментариев: 0
Товарный поезд протащил автомобиль по рельсам. В результате погибли два человека, находившиеся в машине.
В Канаде произошло смертельное ДТП
В Канаде произошло смертельное ДТП
cpimages.com


В Канаде товарный поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека, сообщает местный телеканал CTV.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде. Водитель автомобиля объехал шлагбаум и попытался проскочить переезд.

После столкновения поезд протащил автомобиль по рельсам. Жертвами аварии стали два человека, находившиеся в легковушке.

Напомним, ранее во Львовской области поезд сбил насмерть мужчину. Кроме того, в Харьковской области поезд сбил женщину, от полученных травм она скончалась.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Поезд, Канада, автомобиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь