Земан выступил против героизации Бандеры в Украине

Чешский лидер Милош Земан выступил против "возвеличивания военных преступников" в Украине.



Президент Чехии Милош Земан заявил, что страна будет официально протестовать против "возвеличивания военных преступников в Украине". Об этом сообщил представитель президента Иржи Овчачек на своей странице в Twitter 29 декабря.

Он раскритиковал МИД Чехии, назвав реакцию ведомства позорной и закрывающей глаза на происходящее. "Они даже не забрали чешских жертв бандеровских убийц", – написал Овчачек.



Глава МИД Чехии Томаш Петршичек в свою очередь считает, что Украина должна сама справиться со своей историей. "Украина должна сама справиться с болезненными местами своей истории. Для этого она должна получить необходимое время. Я об этом буду говорить со своими коллегами во время визита в Украину в начале следующего года", – подчеркнул он.



Ранее в Украине день рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры объявили государственным праздником. В Киеве объявили о проведении 1 января марша в честь дня рождения Бандеры.

В Житомирской и Львовской области объявили год Степана Бандеры. В честь 110-летия с дня рождения идеолога украинского национального движения запланировали ряд мероприятий. Также в Верховной Раде депутаты предложили вернуть Бандере звание Героя Украины.

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