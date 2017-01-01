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Туристов в Венеции ожидает новый налог

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Власти Венеции готовятся к введению нового налога для туристов в размере 2,5-5 евро с посетителя.
Для туристов в Венеции введут новый налог
Для туристов в Венеции введут новый налог

Новый налог для туристов в размере 2,5-5 евро (в зависимости от сезона) с посетителя планируют ввести власти Венеции, сообщают зарубежные СМИ.

Новый сбор носит название tassa di sbarco, что в дословном переводе означает "налог за возможность сойти на берег".

Применять его планируют в отношении пассажиров круизных лайнеров, которые прибывают в порт города, а позже – распространить и на всех остальных путешественников.

Налог будут взимать, начиная с 2019 года, сборы будут включены в стоимость билета.

Напомним, Венеция расположилась на третьем месте в списке городов, которые больше всего страдают от туристов. Ранее священник в Венеции предложил ввести налог на глубокие декольте у невест.

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Теги: налоги, Италия, Венеция, турист
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Источник: korrespondent.net

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