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США решили замедлить вывод войск из Сирии

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США взяли паузу в выводе войск из Сирии, чтобы выбрать наилучшие способы достижения целей.
США замедлят вывод войск из Сирии
США замедлят вывод войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод американских войск из Сирии, сделав это "по-умному". Об этом заявил сенатор Линдси Грэм после встречи с лидером США, передает Washington Examiner.
 
"После обсуждений с президентом и Данфордом (глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд – ред.) я никогда не чувствовал себя лучше касательно того, куда мы движемся", – заявил Грэм.
 
Сенатор отметил, что паузу решили взять, чтобы выбрать наилучшие способы достижения целей. "Я думаю, что мы замедлим этот процесс по-умному. Мы взяли сейчас паузу, чтобы оценить, каким способом лучше достичь цели президента", – сказал он.
 
По словам Грэиа, сейчас нужно сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации между сирийскими курдами и Турцией и помешать Ирану выиграть от сложившейся ситуации.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета. 

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Теги: США, Сирия, войска, армия США
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Источник: korrespondent.net

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