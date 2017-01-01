Лев растерзал 22-летнюю девушку в США

Лев освободился из загона, после чего растерзал стажера зоопарка. В результате ЧП погибла 22-летняя девушка.



В американском штате Северная Каролина 22-летняя стажерка зоопарка Александра Блэк погибла в результате нападения льва. Выбравшийся из вольера хищник растерзал девушку, передает

В американском штате Северная Каролина 22-летняя стажерка зоопарка Александра Блэк погибла в результате нападения льва. Выбравшийся из вольера хищник растерзал девушку, передает USA Today

Льва пришлось застрелить, так как справиться с ним с помощью успокоительного не удалось.



Работа парка дикой природы в округе Касуэлл, где произошел трагический случай, приостановлена.



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