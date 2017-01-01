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Лев растерзал 22-летнюю девушку в США

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Лев освободился из загона, после чего растерзал стажера зоопарка. В результате ЧП погибла 22-летняя девушка.
Лев растерзал американку
Лев растерзал американку

В американском штате Северная Каролина 22-летняя стажерка зоопарка Александра Блэк погибла в результате нападения льва. Выбравшийся из вольера хищник растерзал девушку, передает USA Today.
 
Льва пришлось застрелить, так как справиться с ним с помощью успокоительного не удалось.
 
Работа парка дикой природы в округе Касуэлл, где произошел трагический случай, приостановлена.
 
Напомним, ранее в России львица напала на ребенка в цирке, а в селе под Днепром сбежавший лев напал на свиней.

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Теги: США, животные, лев, нападение
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Источник: korrespondent.net

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