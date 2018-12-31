В России обрушился подъезд многоэтажки: есть жертвы

Из-под завалов вытащили десять человек, по меньшей мере двое погибли. Спасатели продолжают работы.

В российском Магнитогорске в понедельник, 31 декабря, обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. В результате аварии по меньшей мере два человека погибли, три получили травмы, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа, который произошел около 3.00 по киевскому времени.

Всего спасатели извлекли из-под завалов около десяти людей. Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов.

"При взаимодействии с минздравом Челябинской области пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская, консультативная помощь. На месте работают 10 бригад скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 14 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме в Фастове. Были разрушены квартиры на трех этажах, около 10 квартир остались без окон.

Позже стало известно, что спасатели нашли два тела под завалами многоэтажного дома.

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