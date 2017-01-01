Экс-командующий силами США в Афганистане предостерег от выведения войск

Намерение вывести войска лишает США главного рычага воздействия в переговорах с талибами.

Бывший главнокомандующий силами США в Афганистане Стэнли МакКристал считает ошибкой анонсированное ранее выведение американских войск из страны. Об этом он сказал в воскресенье, 30 декабря, в эфире одного из телеканалов, сообщает Радио Свобода.

По мнению МакКристала, значительное сокращение численности войск США пошатнет доверие Кабула к США и лишит Вашингтон "крупнейшего рычага влияния" в Афганистане".

"Считаю, что самая большая ошибка в плане президента Трампа, о котором сообщали, - что именно в то время, когда мы начинаем переговоры с Талибаном, он, по сути, отдает самый большой рычаг влияния, который мы имеем.

Если мы скажем Талибану, что мы полностью выходим к такой-то дате, их желание пойти на договоренность резко упадет", - заявил МакКристал.

Генерал Маккристал добавил, что такой шаг повредит отношениям между США и Афганистаном в то время, когда Вашигтон пытается подтолкнуть талибов к мирным переговорам с афганским правительством.

Ранее появилась информация о выводе половины войск США из Афганистана - это около семи тысяч человек личного состава.

В то же время в Афганистане надеются, что информация о выводе войск США подтвердится, но боятся, что после этого местная армия не сможет на равных противостоять Талибану.

В Белом доме заявили, что пока приказа о выводе войск из Афганистана не было.

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