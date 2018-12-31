Взрыв в Магнитогорске: стали известны подробности

Очевидцы рассказали о сильном запахе газа. Взрывной волной выбило окна в соседних домах.

От взрыва в многоэтажке российского Магнитогорска было разрушено около 40 квартир. Об этом в понедельник, 31 декабря, сообщает Verstov.Info.

Отмечается, что взрывной волной выбило стекла в соседних домах. Также были выбиты окна в здании детского спортивного клуба, которое находится рядом с домом. Там сейчас разместили часть эвакуированных и пострадавших людей. Также пострадавших эвакуируют в расположенную рядом школу.

Жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

В настоящее время территория дома оцеплена, продолжается разбор завалов.

По словам очевидцев, часть жителей соседних подъездов начали возвращаться в свои дома, несмотря на запрет экстренных служб.

Напомним, в Магнитогорске в понедельник, 31 декабря, обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. В результате аварии по меньшей мере два человека погибли, три получили травмы.

Напомним, утром 14 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме в Фастове. Были разрушены квартиры на трех этажах, около 10 квартир остались без окон.

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