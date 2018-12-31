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Взрыв в Магнитогорске: стали известны подробности

Комментариев: 3
Очевидцы рассказали о сильном запахе газа. Взрывной волной выбило окна в соседних домах.
В Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажки
В Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажки
verstov.info

От взрыва в многоэтажке российского Магнитогорска было разрушено около 40 квартир. Об этом в понедельник, 31 декабря, сообщает Verstov.Info.

Отмечается, что взрывной волной выбило стекла в соседних домах. Также были выбиты окна в здании детского спортивного клуба, которое находится рядом с домом. Там сейчас разместили часть эвакуированных и пострадавших людей. Также пострадавших эвакуируют в расположенную рядом школу.

Жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

В настоящее время территория дома оцеплена, продолжается разбор завалов.

По словам очевидцев, часть жителей соседних подъездов начали возвращаться в свои дома, несмотря на запрет экстренных служб.

 

Напомним, в Магнитогорске в понедельник, 31 декабря, обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. В результате аварии по меньшей мере два человека погибли, три получили травмы. 

Напомним, утром 14 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме в Фастове. Были разрушены квартиры на трех этажах, около 10 квартир остались без окон.

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Теги: Россия, видео, фото, взрыв, Магнитогорск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Простакк    31.12.2018, 09:42
Оценка:  -1
Простакк
А в Фастове пару недель назад российский газ взорвался,или наш"незалежний"?
Хитрый-Лис    31.12.2018, 09:31
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Гексоген и кавказцы у ПНХ нынче не в моде?
doc1    31.12.2018, 09:26
Оценка:  -1
doc1
Путин сахарку подвез!
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