Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Москве за "шпионаж" задержали гражданина США

Комментариев: 0
В отношении Пола Уилана Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по статье о шпионаже.
В России задержали гражданина США
В России задержали гражданина США
ukrinform.ua

В Москве ФСБ России задержала гражданина США Пола Уилана, по подозрению в шпионаже. Об этом в понедельник, 31 деккабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "шпионаж".

Ранее в России украинец получил восемь лет тюрьмы за "шпионаж". Игорь Кияшко не признал себя виновным.

Напомним, 10 апреля в России задержали 42-летнего Игоря Кияшко, который сам является адвокатом и майором МВД в отставке. Его обвинили по делу о контрабанде деталей для авиационных двигателей, а позднее – в сборе данных о ракетных комплексах С-400. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Россия-США, США, шпионаж, ФСБ, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь