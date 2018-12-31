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"Есть санкции, и они должны быть сохранены": Президент Польши осудил ЕС

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Анджей Дуда не понимает поддержку "Северного потока – 2" некоторыми странами Евросоюза.
Президент Польши не поддерживает строительство Северного потока - 2
Президент Польши не поддерживает строительство Северного потока - 2
depositphotos.com

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что ему трудно понять, почему страны ЕС поддерживают строительство газопровода "Северный поток – 2", передает 24 Канал со ссылкой на интервью в прямом эфире канала TVP Info. 

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Он считает, что странам нужно не поддерживать, а наоборот пересмотреть санкционную политику для увеличения давления на РФ.

"Есть санкции, и они должны быть сохранены. Их также надо проанализировать, так как их можно подготовить еще лучше, чтобы они давили еще больше, чтобы России было еще сложнее", - отметил Дуда.

Дуда считает, что строительство "Северного потока – 2" приведет к доминированию Газпрома на европейском рынке. 

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"Тот факт, что в Европейском Союзе не сказали решительного "стоп" Газпрому, что Газпром продвигается в Европейском Союзе, и многие страны Европейского Союза, их лидеры, спокойно с этим соглашаются - это то, что мне трудно принять. Мы постоянно обсуждаем эту проблему", - подчеркнул он.

Президент Польши отметил, что США "будут нашим наибольшим сотрудником" в случае противостояния Газпрому.

Ранее сообщалось, что Северный поток-2 дошел до Швеции. Укладка труб газопровода началась в экономической зоне страны. Накануне строительство началось в Финляндии.

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Теги: северный поток 2, ЕС, президент Польши, Анджей Дуда, Газпром
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Комментариев (1)
Простакк    31.12.2018, 14:47
Оценка:  0
Простакк
Дуда,иди подуди дедушке Дональду в его"трубу"!Тебя,потешно го лизуна,забыли спросить что и как делать!Как решили так и будет.
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