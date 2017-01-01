В Лондоне произошли массовые аресты из-за поножовщины

Полиция арестовала 39 участников вечеринки, среди которых, по данным правоохранителей, были те, кто напал с ножом на пострадавшего.

Полиция Лондона в понедельник, 31 декабря, задержала 39 человек, по подозрению в покушении на убийство. Аресты произошли после того, как был обнаружен мужчина с ножевым ранением, сообщает АР со ссылкой на британскую полицию.

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Отмечается, что в районе Хаммерсмит на западе Лондона около часа ночи обнаружили мужчину в возрасте около 30 лет с ножевыми ранениями.

Полицейские заявили, что массовое задержание было необходимым, так как подозреваемые отказались сотрудничать с правоохранителями после нападения.

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"Жертву преследовали несколько подозреваемых мужчин и женщин после ссоры в магазине", – сообщили в полиции.

Также отмечается, что недалеко от места происшествия были найдены два ножа.

Затем подозреваемые проникли в соседнюю резиденцию, где проходила вечеринка. Они были арестованы после того, как офицеры не смогли заставить никого ответить на вопросы о нанесении ударов.

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По словам суперинтенданта Марка Лоуренса, задержание 39 человек был "уместным" из-за необходимости получить "существенные доказательства".

По данным полиции, жертва находится в критическом, но стабильном состоянии.

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