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Шторм на Филиппинах: число жертв превысило 60 человек

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В некоторых регионах страны продолжаются спасательные операции. Не менее 17 человек числятся пропавшими без вести.
Последствия шторма на Филиппинах
Последствия шторма на Филиппинах
Getty images

Жертвами шторма Усман на Филиппинах стали свыше 60 человек. По официальным данным, обнародованным в понедельник, 31 декабря, 50 человек погибли в Бикольском регионе, еще 11 – на острове Самар. 

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Шторм пронесся над Филиппинами 29 декабря. Сильные дожди вызвали паводки и оползни. Свыше 40 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Предупреждение о тайфуне не было выпущено, поскольку ветер не достиг необходимой силы, отметил глава ведомства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Бикольском регионе Клаудио Юкот. 

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В некоторых регионах страны продолжаются спасательные операции, осложняемые дождями. Власти опасаются увеличения числа жертв.

В среднем на Филиппины каждый год обрушивается около 20 тайфунов. Так, в результате тайфуна Хайян в 2013 году погибли или пропали без вести почти 7400 человек.

Ранее сообщалось, что у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,2. По интенсивности сотрясений в эпицентре это землетрясение оценивается как "уничтожающее".

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Теги: стихия, шторм, жертвы, Филиппины, погибли, стихийное бедствие, погибшие
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