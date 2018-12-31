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Россия продлила срок временного пребывания для жителей "ЛДНР"

Комментариев: 1
Теперь жители "республик" Донбасса могут до 180 суток непрерывно находиться на территории РФ с даты каждого въезда.
Дмитрий Медведев подписал постановление
Дмитрий Медведев подписал постановление
Reuters (архивное фото)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление от 29 декабря об увеличении срока временного пребывания на территории РФ до 180 дней для граждан Украины, постоянно проживающих на территории неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в тексте постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации РФ в понедельник, 31 декабря.

"Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории Российской Федерации до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации", – говорится в тексте постановления.

Ранее в России упростили получение гражданства для украинцев. Теперь они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующее законодательство РФ, а по месту пребывания.

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Теги: Россия, Украина, Медведев, донбасс, Дмитрий Медведев, ДНР, ЛНР, ДНР новости, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    31.12.2018, 16:26
Оценка:  0
Ruspidor
Да поxyй, у них что, зарплаты не по 5т.р. теперь будут? Как жили в гoвне, так и будут жить дальше...
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