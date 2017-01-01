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К кому пришел Новый год: Новая Зеландия живет уже в 2019 году

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Из-за разницы во времени некоторые страны уже отметили Новый год 2019.
Мэрия Сиднея потратила 578 млн австралийских долларов (около 4 млн долларов США) на новогоднее световое шоу
Мэрия Сиднея потратила 578 млн австралийских долларов (около 4 млн долларов США) на новогоднее световое шоу
Getty images

Пока Украина только готовится к новогодней ночи, многие страны уже ее отметили, передает Сегодня.  

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Так, когда в Украине еще было только 12 дня, в островной стране Кирибати уже подарили подарки. Но они отмечают его даже трижды – из-за географического положения, Новый год пришел сперва в центральные острова, а через каждый час в западные.

В стране Тонга и некоторых регионах Новой Зеландии Новый год отметили еще в 14.00 по киевскому времени. На Маршалловых островах и в карликовых странах Науру и Тувалу Дед Мороз уже подарил подарки, когда в Украине еще было 15.00. Примерно в то же время отмечать стала и Россия в районе Камчатки и Чукотки. 

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Принимают поздравления уже в Папуа-Новой Гвинее, Вануату, Микронезии, на Соломоновых островах и в Австралии.

Последними встретят Новый год моряки, которые находятся в границах 12 западного часового пояса, на котором нет населенных территорий, но он служит только для ориентировки морского пути.

Ранее сообщался прогноз погоды в новогоднюю ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года. Ожидается небольшой снег и морозы в северных, западных и иногда в южных областях Украины и в оккупированном Крыму.

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Теги: Новый год 2019, полночь, Новая Зеландия, Австралия, Чукотка, новогодняя ночь
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