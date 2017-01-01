Выросло количество репатриантов из Украины в Израиль

Больше всего репатриантов прибыло из России – более 10500. Годовой прирост составил около 45%.

В 2018 году в Израиль из разных стран мира иммигрировали 29600 евреев. Это на 5% выше показателя 2017 года, сообщает Еврейское агенство для Израиля (Сохнут) в понедельник, 31 декабря.

Больше всего репатриантов прибыло из России – более 10500. Годовой прирост эмигрантов из РФ составил около 45%. Еще более 6500 человек приехали в Израиль из Украины – прирост на 9%.

Также 3550 человек приехали из США и Канады, что сопоставимо с показателем 2017 года. Из Франции иммигрировали 2660 евреев – рост на 25%.

"Каждый еврей, который прибывает в Израиль и обзаводится здесь домом, дополняет удивительную мозаику, складывающуюся из судеб еврейского народа на исторической родине", – заявил глава Сохнут Ицхак Герцог.

Напомним, право любого еврея на репатриацию в Израиль подтверждено законом о возвращении от 1950 года. Его действие не распространяется лишь на лиц, которые занимались деятельностью, направленной против еврейского народа, или представляют собой угрозу для безопасности страны.

Ранее в этом году в Израиле приняли закон о национальном еврейском государстве. Этот документ предполагает, что право на национальное самоопределение есть только у еврейского населения Израиля, иврит – единственный официальный язык государства, Иерусалим – столица страны, а развитие еврейских поселений представляет собой задачу государственной важности.

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