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Госдеп отреагировал на задержание гражданина США в Москве

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США запросили консульский доступ к своему гражданину в рамках Венской конвенции, которую Россия обязалась выполнять.
Госдеп был уведомлен о задержании Министерством иностранных дел РФ
Госдеп был уведомлен о задержании Министерством иностранных дел РФ
АР

Власти США запросили консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже американцу Полу Уилану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США высокого ранга в понедельник, 31 декабря.

"Россия в рамках Венской конвенции обязалась предоставлять консульский доступ. Мы запросили этот доступ и ожидаем, что российские власти предоставят его", – сказала американский дипломат.

Представитель Госдепартамента подчеркнула, что в настоящее время не может предоставить никакой дополнительной информации по соображениям права на неприкосновенность личной жизни задержанного.

"Мы были официально уведомлены о задержании Министерством иностранных дел РФ", – подчеркнула она.

Напомним, 28 декабря в Москве сотрудники ФСБ России задержали гражданина США Пола Уилана якобы "при проведении шпионской акции". Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "шпионаж".

Ранее в России украинец Игорь Кияшко получил восемь лет тюрьмы за "шпионаж". Его обвинили по делу о контрабанде деталей для авиационных двигателей, а позднее – в сборе данных о ракетных комплексах С-400. Кияшко не признал себя виновным.

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Теги: Россия, США, Москва, спецслужбы, шпионаж, ФСБ, госдепартамент США, Госдеп, шпионы США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ukraineslava    31.12.2018, 20:47
Оценка:  0
Ukraineslava
раша отстой ,тьфу совок
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