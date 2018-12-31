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Взрыв в Магнитогорске: Число жертв увеличилось до семи

Комментариев: 2
Спасатели не могут достать тела погибших, потому что существует риск обрушения конструкций дома.
Взрыв в Магнитогорске разрушил десятки квартир
Взрыв в Магнитогорске разрушил десятки квартир

В российском Магнитогорске спасатели обнаружили в завалах жилого дома еще троих человек, которые погибли при взрыве в одном из подъездов. Об этом сказал глава МЧС России Евгений Зиничев, сообщает ТАСС в понедельник, 31 декабря.

"Наблюдаем троих погибших, пока достать их не можем, так как существует риск обрушения конструкций", – сказал он.

По словам Зинчева, прогнозировать сроки завершения работ пока невозможно.

"Сложно сказать, и даже специалисты пока сказать не смогут. Примерно два дня", – отметил глава МЧС РФ.

Также российские СМИ собщают, что под завалами могут находиться до 40 человек.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164. Изначально сообщалось о двух погибших и трех пострадавших.

По предваритльным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

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Теги: Россия, смерть, взрыв, жертвы, погибли, погибшие, Магнитогорск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ukraineslava    31.12.2018, 20:48
Оценка:  0
Ukraineslava
Такая мелочь, зачем ее обсуждать? Это Россия, там такое каждый день, у них просто руцкий мир) не жалко ни капли , тьфу на русских
Хитрый-Лис    31.12.2018, 20:42
Оценка:  -2
Хитрый-Лис
Почему то ПОХРЕН, что там какая то незначительная трагедия.........
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