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Населенные пункты в Идлибе попали под бомбежку – СМИ

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Бомбардировку провели российские самолеты, которые вылетели с авиабазы Хмеймим, утверждают в сирийской оппозиции.
Под удары бомб попали села Зуайнир и Маренд
Под удары бомб попали села Зуайнир и Маренд
Анадолу

В Сирии боевые самолеты нанесли удары по жилым районам и позициям антиправительственной оппозиции в северо-западной провинции Идлиб. Об этом сообщает Анадолу в понедельник, 31 декабря.

Отмечается, что авиаудары наносились по селам Зуайнир и Маренд в районе Идлиба Джир аль-Шугур.

По данным оппозиционных источников, бомбардировку провели российские самолеты, которые вылетели с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. После авиаударов сирийские военные открыли артиллерийский огонь.

Известно, что в результате этих ударов по меньшей мере один ребенок получил ранения.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод американских войск из Сирии, сделав это "по-умному".

Также СМИ сообщали, что США построят две новые военные базы в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через который проходят важные транспортные артерии.

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Теги: Россия, Сирия, обстрел, Конфликт в Сирии, Бомбардировки, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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