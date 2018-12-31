В Конго отключили интернет после выборов президента

Официальные результаты выборов объявят 15 января, хотя предварительные результаты ожидаются в течение недели.

Власти Демократической республико Конго выключили интернет после завершения голосования на президентских выборах. Об этом сообщает The Washington Post в понедельник, 31 декабря.

"Интернет был отключен во всей центральноафриканской стране из-за стремления правительства предотвратить спекуляции в социальных сетях о результатах после дня голосования, о задержках работы участков, неправильном функциониовании машин для голосования и других проблемах", – говорится в сообщении.

Официальные результаты выборов будут объявлены 15 января, хотя предварительные результаты ожидаются в течение недели.

Две основные группы международных наблюдателей уже выразили сожаление в связи с отключением интернета и попросили восстановить его.

Основная борьба за президентское кресло в Конго ведется между кандидатами от оппозиции Мартином Файулу и Феликсом Тшисекеди, и правопреемником президента Джозефа Кабилы, бывшим министром внутренних дел Эммануилом Рамазан Шадарой. Нынешние выборы могут стать первой мирной демократической передачей власти в Конго после обретения независимости от Бельгии в 1960 году.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш в день голосования на парламентских выборах из-за беспорядков погибли не менее 15 человек. Военные были развернуты по всей стране, чтобы попытаться предотвратить насилие, о котором предупреждали и международные правозащитные организации.

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