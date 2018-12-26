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Пассажир угрожал взорвать бомбу в аэропорту Амстердама

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Один из пассажиров в зале для вылетов аэропорта Схипхол пригрозил взорвать бомбу, людей эвакуировали, мужчину задержали.
Из-за инцидента аэропорт закрывали на полчаса
Из-за инцидента аэропорт закрывали на полчаса

Полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Нидерландов.

Возобновлена нормальная работа аэропорта.

Перед этим пресс-служба аэропорта Схипхол сообщила об эвакуации зала для вылетов после того, как один из пассажиров угрожал взорвать бомбу.

На то, чтобы задержать подозреваемого и возобновить работу терминала, ушло около 30 минут. В сообщениях не указывается, была ли действительно у задержанного бомба.

Напомним, вечером 29 декабря аэропорт в Ганновере приостановил прием и отправление рейсов после того, как неизвестный на автомобиле протаранил заграждение и попал на территорию аэропорта.

 

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Теги: бомба, аэропорт, Нидерланды, эвакуация, пассажир
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Источник: korrespondent.net

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