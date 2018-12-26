Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мужчина с ножом напал на людей в метро Манчестера - СМИ

Комментариев: 1
Неизвестный ранил троих человек на станции Манчестер Виктория, один из пострадавших - полицейский.
Нападавший задержан, станция метро пока закрыта
Нападавший задержан, станция метро пока закрыта
MEN MEDIA

В результате нападения неизвестного на станции метро в британском городе Манчестер три человека получили ножевые ранения, сообщает газета The Sun.

По ее данным, инцидент произошел на станции Манчестер Виктория на севере города. Среди пострадавших - сотрудник правоохранительных органов.

Отмечается, что полиция уже задержала нападавшего. Станция в данный момент закрыта. Ведется расследование произошедшего.

Как сообщалось, накануне полиция Лондона задержала 39 человек по подозрению в покушении на убийство. Аресты произошли после того, как на вечеринке был обнаружен мужчина с ножевым ранением.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, метро, нападение, Великобритания, нож
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
The_Padonok    01.01.2019, 04:01
Оценка:  0
The_Padonok
Ужасно. Соболезную. Во всяком случае не так разрушительно как в русском татарстане со взрывами домов.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь