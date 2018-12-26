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Пресс-секретарь Пентагона уходит в отставку

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Вслед за руководителем Министерства обороны об отставке заявила и пресс-секретарь. Уайт временно заменит ее заместитель.
Дана Уайт уходит в отставку
Дана Уайт уходит в отставку

Спикер министерства обороны США Дана Уайт заявила о своем увольнении вслед за отставкой главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который с 1 января уходит со своего поста. Об этом она в понедельник, 31 декабря, сообщила в Twitter.

"Я благодарна за возможность, предоставленную этой администрацией, служить вместе с министром Меттисом, нашими военнослужащими и гражданскими лицами, которые их поддерживают", - заявила Уайт.

Пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.

Исполняющим обязанности пресс-секретаря с 1 января станет ее заместитель Чарли Саммерс.

Напомним, 21 декабря стало известно, что министр обороны США уходит в отставку. По словам Джеймс Мэттиса, причиной его решения стали разногласия с Трампом по ключевым вопросам обороны.

Сначала предполагалось, что глава Пентагона уволится в конце февраля 2019 года, однако президент решил ускорить процесс ухода Мэттиса, заявив, что тот покинет свой пост уже 1 января. Исполнять его обязанности будет первый замминистра обороны США Патрик Шанахан.

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Теги: США, Пентагон, отставка, пресс-служба
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Источник: korrespondent.net

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