В РФ после боя курантов рухнул мост, пострадали 13 человек
В Москве обвалился деревянный мост, на котором находились люди.
В новогоднюю ночь в Москве (в парке Горького) рухнул деревянный мост, на котором находилось несколько десятков человек.
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Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы.
По предварительной информации, пострадали 13 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.
Участок в месте обрушения огорожен, остальная часть парка открыта для посетителей.
В Москве сразу после курантов в парке Горького обрушился пешеходный мост🤷🏼♂️ #мост #пешеходныймост#рухнул #москва #паркгорького pic.twitter.com/FBQkmLklaN— Andrei Konovalov (@qPu9GAxP9k8JjlA) 1 января 2019 г.
Ранее сообщалось о том, что в Крыму открыли трассу Таврида. Открытый участок соединит поселок Батальное с Керчью.