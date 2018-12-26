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В РФ после боя курантов рухнул мост, пострадали 13 человек

Комментариев: 3
В Москве обвалился деревянный мост, на котором находились люди.
Высота моста составляла 5 метров
Высота моста составляла 5 метров
Скриншот

В новогоднюю ночь в Москве (в парке Горького) рухнул деревянный мост, на котором находилось несколько десятков человек.

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Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы.

По предварительной информации, пострадали 13 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.

Участок в месте обрушения огорожен, остальная часть парка открыта для посетителей.

 Ранее сообщалось о том, что в Крыму открыли трассу Таврида. Открытый участок соединит поселок Батальное с Керчью.

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Теги: россия, москва, мост, рухнул мост
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Комментариев (4)
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Splash_in_water    01.01.2019, 12:15
Оценка:  0
Splash_in_water
Скрєпи не витрииали духовноі напруги лаптей.
ВладОплот    01.01.2019, 11:58
Оценка:  +1
ВладОплот
В этой новости прекрасно всё)))Мостопад продолжается
ВладОплот    01.01.2019, 12:08
Оценка:  +1
ВладОплот
норм видос)) Биомасса. хахаха
Колишній-східняк    01.01.2019, 11:31
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Видно давка за похлёбкой была. Новая Ходынка.
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