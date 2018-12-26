В РФ после боя курантов рухнул мост, пострадали 13 человек

В Москве обвалился деревянный мост, на котором находились люди.

В новогоднюю ночь в Москве (в парке Горького) рухнул деревянный мост, на котором находилось несколько десятков человек.

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Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы.

По предварительной информации, пострадали 13 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.

Участок в месте обрушения огорожен, остальная часть парка открыта для посетителей.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму открыли трассу Таврида. Открытый участок соединит поселок Батальное с Керчью.