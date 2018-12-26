Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Взрыв в Магнитогорске: число жертв увеличилось

Комментариев: 0
Все найденные на данный момент погибшие - взрослые. Также спасатели нашли одного ребенка, он жив.
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения

В российском Магнитогорске спасатели извлекли тело восьмого погибшего в результате взрыва в жилом доме. Об этом во вторник, 1 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

"Нашли тело восьмого погибшего, извлекли из-под завалов. Это взрослый человек", - сказали в пресс-службе.

Однако, в ведомстве отметили, что по-прежнему остается неизвестной судьба 36 человек, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах.

Также сообщается, что детей среди обнаруженных на данный момент погибших, нет.

С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 13 человек, из них восемь человек погибли (детей нет), пятеро – спасены (в том числе один ребенок).

В настоящее время спасатели демонтируют стену подъезда из-за угрозы ее обрушения.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. 

По предварительным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, дом, взрыв, Магнитогорск, взрыв газа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь